Егор Кличко - сын мэра Киева Виталия Кличко в день рождения отца, которому исполнилось 49 лет в воскресенье, 19 июля, объявил отцу о своем решении баллотироваться на пост киевского градоначальника. Отец сказал, что благословил сына.

Об этом мэр написал на своей странице в Facebook и выложил фото с сыном.

"Старший сын Егор сделал мне подарок на день рождения. Сказал, что идет в мэры Киева! Благословил его, конечно", - написал мэр в подписи к фото с сыном. Правда не пояснил - шутка ли это была, приуроченная ко дню рождения или же у сына серьезные намерения.

Фото: Facebook/Віталій Кличко

Ранее "Страна" писала, что в праймериз "Слуги народа" на пост мэра Киева с большим отрывом победила Ирина Верещук.