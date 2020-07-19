США направили в Черное море ракетный эсминец USS Porter, который примет участие в проводимых уже в двадцатый раз учениях с Украиной Sea Breeze-2020. Об этом говорится в заявлении Шестого флота ВМС США.

"Ракетный эсминец USS Porter класса "Арли Берк" начал переход в Черное море 19 июля 2020 года, чтобы усилить региональную стабильность на море, участвуя в 20-х учениях Sea Breeze 2020, организуемых США и Украиной", - говорится в заявлении американского ведомства.

Эсминец USS Porter стал пятым американским военным кораблем, который вошел в воды Черного моря с начала текущего года. Прибывшие ранее USS Oak Hill и USS Porter участвовали в учениях совместно с ВМС Болгарии, Румынии, Турции, а также Береговой охраны Грузии.

В заявлении ВМС США командующий Шестым флотом США вице-адмирал Джин Блэк назвал возвращение Porter в Черное море доказательством "приверженности" союзникам и партнерам по НАТО. По его словам, эти действия отражают "реальные представления решимости США в отношении коллективной защиты Европы".

Напомним, в учениях Sea Breeze планируется задействовать 2 тысячи человек из девяти стран: помимо Украины и США участие примут военные из Франции, Испании, Турции, Норвегии, Румынии, Болгарии, Грузии. В ходе учений задействуют 27 кораблей и 19 самолетов.

Ранее "Страна" публиковала фото учений НАТО и их союзников "Sea Breeze 2020" в Черном море.

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