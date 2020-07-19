В Казахстане в городе Алматы местный полицейский при задержании педофила выпрыгнул с 13-го этажа. Ему удалось поймать преступника. Полицейский жив, ему провели три операции.

Об этом сообщается на сайте Polisia.kz.

В ходе операции по поимке преступника 36-летний майор вошел в квартиру к подозреваемому под видом сантехника. Хозяйка квартиры, которую снимал предполагаемый педофил, позвала его, но тот вышел в коридор, а затем забежал в одну из комнат. Полицейский отправился за ним.

"Он забежал в одну из комнат и, взобравшись на подоконник, выпрыгнул в открытое окно. В эти секунды, обычно, вообще ни о чем не думаешь, главное - догнать, вот и я прыгнул следом за ним", - рассказал Бакиров.

Преступник и полицейский пролетели два этажа и приземлились на террасе. Подозреваемый пытался сбежать, но Бакирову удалось удержать его и дождаться подкрепления.

При падении Бакиров сломал ступню. Он перенес три операции. По его словам, прыгая из окна, он не знал, есть ли внизу терраса.

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