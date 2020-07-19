В американском Портленде продолжаются массовые беспорядки. Трамп обвинил местные власти в попустительстве протестам и потере управляемости процессами в городе.

Основные требования протестующих - разобраться с расизмом в полиции, прекратить полицейскую жестокость и реформировать полицию, отказаться от ужесточения коронавирусных ограничений.

Кроме того, протестующие сожгли здание полицейского профсоюза.

Группа участников акции протеста ворвалась в здание ассоциации полиции и устроила пожар. Сперва толпа начала возводить баррикады и поджигать мусорные баки у здания федерального суда в центре города. Несколько человек перешли в наступление, вломились в здание полицейского профсоюза, находящееся рядом, и подожгли его.

Пожарным удалось оперативно потушить пожар.



Как ранее сообщала "Страна", в Портленде борцы с расизмом изуродовали статую лося, установленную в начале прошлого века.

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