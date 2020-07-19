Главный редатор сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов объявил, что у него коронавирус.

Об этом Бутусов написал на своей странице в Facebook.

Бутусов отметил, что результат он получил в субботу, 19 июля, днем.

"Симптомы - температура 36,9-37,2 и небольшая ломота в суставах. Других симптомов - першения, кашля нет, температура не поднимается, ее даже можно не заметить. Если бы не эпидемия, я мог бы и не обратить внимание, однако в таком случае лучше не медлить с тестированием. Его делают очень быстро, это не создает больших неудобств", - рассказал о самочувствии журналист.

Он не знает, где мог заразиться и рассказал, что сейчас чувствует себя хорошо.

"Я на самоизоляции дома, семья также будет на самоизоляции до момента полного излечения", - отметил журналист. Он также написал, что считает необходимым сообщить о своем диагнозе всем, с кем я был в контакте за последнее время..

Отметим, что в четверг вечером Бутусов был в эфире программы "Право на владу" вместе с народными депутатами Александром Дубинским, Игорем Палицей, Ириной Геращенко, главой партии "Слуга народа" Александром Корниенко, спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, сопредседателем фракции "Оппозиционная платформа За жизнь" Юрием Бойко.

Ранее "Страна" писала, что в украинской армии коронавирусом за сутки заразились 13 человек.

Также мы рассказывали, что в Украине коронавирусом за сутки заразились 72 медика и 41 ребенок.