Бывший вице-президент США Джозеф Байден, который заручился достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре, опережает действующего президента Дональда Трампа по популярности на восемь процентных пунктов.

Однако разрыв между политиками за месяц сократился, пишет Politico.

Согласно опубликованным результатам опроса общественного мнения, проведенного по заказу телеканала Fox News, 49% респондентов готовы голосовать за избрание Байдена на пост президента США, а 41% - за переизбрание республиканца Трампа на второй срок. Остальные 10% опрошенных заявили, что еще не определились в этом вопросе. Однако ни один из политиков не набрал 50% поддержки.



При этом действующий глава государства упрочил свои позиции по сравнению с предыдущим опросом, проведенным в июне. Тогда разрыв по популярности составлял 12 процентных пунктов (50% и 38%) в пользу демократа Байдена.

В субботу были опубликованы итоги опроса, проведенного по заказу телекомпании ABC и газеты The Washington Post. Согласно им, Байден опережает Трампа на 10 процентных пунктов (54% и 44%).

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп решил отказаться от встреч с избирателями из-за коронавируса.

Также мы писали, что Зеленые выдвинули своего кандидата против Трампа и Байдена на выборах президента США.