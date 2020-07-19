Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко, который ранее проиграл праймериз в мэры Киева, не исключил, что может пойти кандидатом на пост мэра Одессы. Но только если соответствующее решение примет президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом в комментарии изданию "Рубрика" сообщил сам Тищенко.

По словам Тищенко, он - человек команды Зеленского, поэтому будет работать там, где это максимально важно для партии президента.

"Пока ещё не знаю о новых креативных стратегиях Владимира Александровича. Но, он президент и ему виднее. Вы, журналисты, вечно все перекрутите в свою пользу. Будет принято решение об Одессе, буду работать в Одессе. Кстати, это мой любимый город номер 2. У меня прабабушка жила на Молдаванке (район Одессы. - Ред.). Стадион, так стадион", - заявил Тищенко.

Стоит отметить, что 16 июля на внутрифракционных праймериз в "Слуге народа" на должность кандидата в мэры Киева Николай Тищенко занял третье место, уступив Александру Дубинскому и Ирине Верещук.

Ранее "Страна" рассказывала, как будут проходить местные выборы, а также сообщила о том, кто возьмет под контроль Одессу после местных выборов.