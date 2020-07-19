В Днепре неизвестные разыскали и избили мужчину, который вчера напал на девушку в 101-й маршрутке.

Об этом в воскресенье, 19 июля, информирует "Днепр оперативный" в Instagram.

Так, на фотографии, опубликованной в социальной сети, видно, как мужчина, похожий на участника вчерашнего инцидента, лежит на полу. Предположительно, в результате "возмездия" пострадавший упал без сознания. На данный момент неизвестно, кто организовал "самосуд" над мужчиной.

Напомним, вчера в сети появилось видео избиения женщины в маршрутке. Пострадавшая заплатила за два места, после чего нарвалась на волну агрессии со стороны нескольких пассажиров, а водитель не отреагировал на произошедшее. Во время конфликта мужчина ударил женщину несколько раз кулаком по лицу.

Еще одна драка произошла недавно в харьковском метро. Прямо в вагоне образовалась массовая стычка после требования работников станции к пассажиру надеть защитную маску.