Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил, что коронавирус обнажил много проблем. с которыми придется столкнуться человечеству. Одной из них может стать глобальный голод.

Об этом сообщает РИА "Новости".



Гутерреш отметил, что карантин обнажил проблемы, которые люди игнорировали на протяжении десятилетий. Речь идет о слабых местах систем здравоохранения, пробелах в социальной защите, структурном неравенстве, ухудшении состояния окружающей среды, климатическом кризисе.



По словам генсека, целые регионы, которые боролись с нищетой и достигли существенных результатов, за несколько месяцев отброшены назад на годы. Неравенство в некоторых странах усугубляется тем, что частные больницы и даже отдельные люди могут забрать себе бесценное оборудование.

По оценке Гутерреша, мир столкнулся с самой глубокой рецессией со времен Второй мировой войны и еще сотня миллионов человек могут погрузиться в крайнюю нищету.



"На наших глазах может возникнуть голод исторических масштабов", - предупредил он.



Коронавирус, по словам генсека, показал, что люди заблуждались по многим фундаментальным вопросам.



"Он высвечивает повсеместные заблуждения и обман: что свободные рынки могут обеспечить всеобщее здравоохранение, <...> что мы живем в пострасистском мире, что все мы в одной лодке. На самом деле, хотя все мы оказались в одном море, очевидно, что одни бороздят его на суперъяхтах, в то время как другие цепляются за плавающие обломки", — сказал он.



При этом Гутерреш отметил, что пандемия дает человечеству шанс построить более равноправный и устойчивый мир.

Ранее "Страна" писала, что в 2020 году человечество ожидают голод, потоп и нашествие саранчи, которые придут вслед за пандемией коронавируса.

Также мы рассказывали, что ООН предупреждает об угрозе голода в странах Латинской Америки из-за Сovid-19.