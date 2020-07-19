Дети в возрасте от десяти лет, которые болеют коронавирусом, заражают окружающих на уровне со взрослыми. В некоторых случах подростки заражают чаще. Об этом говорит новое масштабное исследование, проведенное в Южной Корее.

Об этом сообщает газета Washington Post.

Однако дети младшего возраста примерно вдвое реже заражают других коронавирусом. Предположительно, это может быть связано с тем, что объем выдыхаемого детьми воздуха меньше, чем у взрослых.

Другая гипотеза состоит в том, что дети меньше ростом и выдыхают ближе к земле, поэтому вероятность того, что взрослые вдохнут зараженный воздух, снижается.

Подростки могут заразить окружающих даже с большей вероятностью, чем взрослые.

Это может быть связано с их поведением: ростом они сравнялись со взрослыми, но их гигиена часто находится на уровне маленьких детей. Кроме того, подростки, возможно, больше общаются со сверстниками и, следовательно, имеют больше шансов передать вирус.

В контексте результатов южнокорейского исследования издание вновь поднимает вопрос об открытии школ этой осенью на фоне продолжающейся пандемии коронавируса.

Ранее "Страна" писала, что австрийские военные обучают служебных собак определять зараженных коронавирусом.

Также мы рассказывали, что в украинской армии коронавирусом за сутки заразились 13 человек.