В немецком городе Франкфурт на Оперной площади полиция задержала почти 40 человек, которые участвовали в массовой драке. В результате происшествия пострадали как минимум пять правоохранителей.

Об этом в воскресенье, 19 июля, информирует пресс-служба местной полиции.

Так, сегодня в 01:00 по местному времени (в 02:00 по Киеву) на площади, где собрались сотни отдыхающих, произошла "перемена настроения" и спустя два часа возникла потасовка. Один из участников драки упал на землю, после этого в ситуацию вмешались полицейские.

После этого несколько человек принялись бросать в правоохранителей бутылки и кричать "ACAB" ("All Cops Are Bastards" - "Все полицейские - ублюдки").

В результате инцидента пять полицейских получили ранения, 39 участников стычки были арестованы. По состоянию на утро воскресенья, восемь человек находились под стражей.

Напомним, недавно в Николаеве, в микрорайоне Намыв, недалеко от береговой линии, произошла очередная массовая драка. Стычка случилась в районе, где расположены шашлычные и ночные "наливайки".

Ранее мы писали, что в метрополитене Харькова также произошла массовая драка. Прямо в вагоне образовалась стычка после требования работников станции к пассажиру надеть защитную маску.