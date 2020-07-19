В результате массовой драки задержаны 39 человек. Фото: Flickr

В немецком городе Франкфурт на Оперной площади полиция задержала почти 40 человек, которые участвовали в массовой драке. В результате происшествия пострадали как минимум пять правоохранителей.

Об этом в воскресенье, 19 июля, информирует пресс-служба местной полиции.

Так, сегодня в 01:00 по местному времени (в 02:00 по Киеву) на площади, где собрались сотни отдыхающих, произошла "перемена настроения" и спустя два часа возникла потасовка. Один из участников драки упал на землю, после этого в ситуацию вмешались полицейские.

После этого несколько человек принялись бросать в правоохранителей бутылки и кричать "ACAB" ("All Cops Are Bastards" - "Все полицейские - ублюдки").

В результате инцидента пять полицейских получили ранения, 39 участников стычки были арестованы. По состоянию на утро воскресенья, восемь человек находились под стражей.

Во Франкфурте во время массовой драки пострадали пять полицейских. Скриншот: Полиция Франкфурта в Твиттер

Напомним, недавно в Николаеве, в микрорайоне Намыв, недалеко от береговой линии, произошла очередная массовая драка. Стычка случилась в районе, где расположены шашлычные и ночные "наливайки".

Ранее мы писали, что в метрополитене Харькова также произошла массовая драка. Прямо в вагоне образовалась стычка после требования работников станции к пассажиру надеть защитную маску.

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