По состоянию на воскресенье, 19 июля, на Бердянской подстанции "скорой" коронавирус подтвердился у 10 работников. Болезнь обнаружили после тестирования ПЦР-методом.

Об этом говорится на странице Запорожского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.

"Оперативная информация касательно заболевания работников Бердянской подстанции: по состоянию на 19.07 заболевание подтвердилось у 10 сотрудников методом ПЦР", — говорится в сообщении.

Уточняется, что у половины инфицированных есть клинические проявления болезни в виде насморка и повышенной температуры. У остальных болезнь протекает бессимптомно.

Напомним, о вспышке коронавируса в Бердянске стало известно еще вчера, 18 июля. Однако тогда было известно о восьми зараженных медиках

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