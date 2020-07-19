Австрийские Вооруженные силы начали тренировать служебных собак для того, чтобы они могли определять людей, зараженных коронавирусом. Военнослужащие считают, что новый метод позволит выявить даже бессимптомный Covid-19 у человека.

Об этом в воскресенье, 19 июля, информирует пресс-служба австрийского министерства обороны.

"Не новость, что наши служебные собаки могут обнаруживать различные вещества. Кроме собак для обнаружения боевых веществ, у нас есть собаки для обнаружения наркотиков, которые могут определить по запаху взрывчатку или наркотики. В настоящее время мы находимся на этапе испытаний так называемой собаки-ищейки коронавируса. Она должна "вынюхивать" болезнь у людей. Фаза испытаний должна выявить, станет ли эта специальная тренировка неотъемлемой частью центра подготовки военных собак", - заявила глава оборонного ведомства Клаудия Таннер.

Сообщается, что специалисты кинологического военного центра занимаются подготовкой одной служебной бельгийской овчарки. Собаку тренируют подносить к ногам военнослужащего специальную трубку с молекулами запаха коронавируса, которые удалось извлечь из инфицированной медицинской маски. При обнаружении трубки собака поощряется кормом. Уже в ближайшие дни кинологи приступят к тестовой фазе обнаружения вируса с использованием инфицированной защитной маски.

Примечательно, что самого вируса на трубке нет - предмет дезинфицирован при помощи ультрафиолетового излучения. Тестовая фаза продлится до конца июля. Затем военные проанализируют результаты проделанной работы.

Всего в австрийских вооруженных силах служат 166 собак. Их задействуют в операциях внутри страны и за рубежом.

Напомним, недавно исследователи из Массачусетского технологического института обнаружили, как определять коронавирус по голосу.

Ранее мы писали, что в США изобретатели работают над созданием маски для лица, которая способна оповещать о наличии коронавируса у того, кто ее носит. При контакте с вирусом поверхность маски может окрашиваться в яркие флуоресцентные цвета.