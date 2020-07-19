Австрийские военные обучают служебных собак определять зараженных коронавирусом
Австрийские Вооруженные силы начали тренировать служебных собак для того, чтобы они могли определять людей, зараженных коронавирусом. Военнослужащие считают, что новый метод позволит выявить даже бессимптомный Covid-19 у человека.
Об этом в воскресенье, 19 июля, информирует пресс-служба австрийского министерства обороны.
"Не новость, что наши служебные собаки могут обнаруживать различные вещества. Кроме собак для обнаружения боевых веществ, у нас есть собаки для обнаружения наркотиков, которые могут определить по запаху взрывчатку или наркотики. В настоящее время мы находимся на этапе испытаний так называемой собаки-ищейки коронавируса. Она должна "вынюхивать" болезнь у людей. Фаза испытаний должна выявить, станет ли эта специальная тренировка неотъемлемой частью центра подготовки военных собак", - заявила глава оборонного ведомства Клаудия Таннер.
Сообщается, что специалисты кинологического военного центра занимаются подготовкой одной служебной бельгийской овчарки. Собаку тренируют подносить к ногам военнослужащего специальную трубку с молекулами запаха коронавируса, которые удалось извлечь из инфицированной медицинской маски. При обнаружении трубки собака поощряется кормом. Уже в ближайшие дни кинологи приступят к тестовой фазе обнаружения вируса с использованием инфицированной защитной маски.
Примечательно, что самого вируса на трубке нет - предмет дезинфицирован при помощи ультрафиолетового излучения. Тестовая фаза продлится до конца июля. Затем военные проанализируют результаты проделанной работы.
Всего в австрийских вооруженных силах служат 166 собак. Их задействуют в операциях внутри страны и за рубежом.
Напомним, недавно исследователи из Массачусетского технологического института обнаружили, как определять коронавирус по голосу.
Ранее мы писали, что в США изобретатели работают над созданием маски для лица, которая способна оповещать о наличии коронавируса у того, кто ее носит. При контакте с вирусом поверхность маски может окрашиваться в яркие флуоресцентные цвета.