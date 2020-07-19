Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского "подтвердить извинения" за ролик, который в 2014 году назад вышел в эфире ЧистоNews. Его снимала студия "Квартал 95".

Соответствующий пост он разместил у себя в Telegram-канале.

"Посмотрел очередной ответ Владимира Зеленского (речь идёт об интервью Гордону в декабре 2014 года - Ред.) на вопрос о его оскорбительном видеоролике, который несколько лет назад он разместил в украинском юмористическом шоу. Когда-то я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться (речь идёт о том, что в 2014 году Зеленский извинился перед Кадыровым - Ред.). Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя?" - написал Кадыров.

Глава Чечни призвал Зеленского не пытаться "изобразить из себя нечто", придумывая новые версии извинений.

"Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то вам придется ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, память которого Вы оскорбили", — написал Рамзан Кадыров.

Самого себя Кадыров назвал "сыном погибшего Отца" и "пехотинцем" Путина.

"Я сын погибшего Отца, пехотинец Великого Лидера Владимира Путина, защитник своего народа. Выберите и Вы, Владимир Александрович, наиболее подходящий для себя статус, определитесь, наконец, с тем, кто Вы есть. Вы нечестны и изворотливы не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Обещали положить конец войне, но продолжаете дело своего предшественника Порошенко", — заявил Рамзан Кадыров.

Напомним, речь идет о ролике, который был показан в 2014 году. В нем был показан сюжет, посвященный сносу памятника Ленину. Поверх него была наложена аудиозапись жалоб пожилого украинца. В этот момент показывали Кадырова, который плачет.

После этого оказалось, что в этом фрагменте Кадыров был запечатлен во время молитвы.

После чего Зеленский принёс извинения. Причём, по данным "Страны", тогда конфликт с Кадыровом ему помогали уладить высокие чины в МВД, а также люди, имеющие связи в криминальных кругах. Подробнее можно прочитать здесь.

Напомним, в мае Instagram с извинениями восстановил аккаунты главы Чечни Кадырова, но потом заблокировал их снова.