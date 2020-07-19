Погода в Украине в понедельник, 20 июля, будет теплой, осадки ожидаются в западных и южных регионах страны.

Об этом гласит информация, опубликованная Укргидрометцентром в воскресенье, 19 июля.

Сообщается, что этой ночью в Карпатах и днем в западных и южных областях пройдут кратковременные дожди с грозами. Значительные осадки ожидаются завтра днем в Закарпатье и Одесской области. В других регионах Украины осадков не ожидается.

На Западной Украине завтра днем столбики термометра будут колебаться в районе отметок +23...+27 градусов, ночью от +13 до +16.

В северных областях страны днем воздух прогреется до +27 градусов, ночью похолодает до +12. Дневная температура на востоке страны поднимется до +28 градусов, ночью термометр покажет +14 градусов.

На юге Украины днем ожидается от +27 до +32 градусов, ночью температура опустится до +15 градусов. В центральных регионах будет также тепло, от +25 до +28 днем. Ночью столбики термометров покажут от +13 до +17.

В Киеве завтра днем воздух прогреется до +28 градусов, ночью там ожидается от +15 до +17 градусов.

Ранее мы писали, что спасатели предупредили жителей западных регионов Украины о сильных осадках сегодня днем.

Напомним, по информации синоптика Натальи Диденко, на всей территории страны сегодня ожидается +25...+30 градусов днем.