В период с 19 по 21 июля в бассейнах рек Сян, Днестр и Прут во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидается повышение уровня воды.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"19-20 июля в реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2-1 м над уровнями на 08:00 17 июля, возможен выход воды на отдельные участки речных пойм, без негативных последствий", - предупреждают спасатели.

Аналогичная ситуация, по данным ГСЧС, ожидается и в Черновицкой области.

"20-21 июля в связи с ожидаемыми осадками в бассейнах Прута, Сирета ожидается изменение гидрологического режима с подъемами уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями на 08:00 19 июля, без негативных последствий", - сообщает ГСЧС.

Кроме того, по словам спасателей, в ближайшие дни есть угроза затопления некоторых сельхозугодий в бассейне Припяти.

"19-20 июля на реке Припять, в створе поста Речица, и на реке Стоход, в створе поста Любешов, будет удерживаться превышение отметки затопления сельхозугодий, приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах Ратневского и Любешевского районов Волынской области", - сказано в предупреждении.

Как сообщала "Страна", спасатели 19 июля предупредили о сильных дождях на западе Украины и чрезвычайном уровне пожарной опасности на юге.

Напомним, что в начале июля из-за сильного ливня в Ивано-Франковской области было частично прекращено сообщение между населенными пунктами в горах.