Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что санкции Соединенных Штатов, которые были введены против европейских компаний, участвующих в строительстве российского газопровода "Северный поток-2", нарушают международное право.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"ЕС принципиально выступает против применения санкций третьей стороной относительно европейских компаний, ведущих легитимный бизнес", — сказал он.

Кроме того, по словам Борреля, Евросоюз считает экстерриториальные санкции нарушением международного права, поскольку европейская политика должна определятся Европой, а не третьей стороной.

"Там, где существуют различные взгляды на политику, ЕС всегда открыт к диалогу. Но это не может произойти, когда есть угроза санкций", — рассказал он.

Напомним, 15 июля мы писали о том, что американские власти вводят дополнительные санкции против проекта газопровода "Северный поток-2". Глава Госдепа Майк Помпео в ходе брифинга заявил, что если компании не прекратят свою деятельность, то могут получить "неприятные последствия".

Также "Страна" приводила реакцию экс-премьера России Дмитрия Медведева на угрозы Соединенных Штатов.