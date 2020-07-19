Танкер Delfi, прибитый к берегу одесского пляжа "Дельфин" в ноябре 2019 года, снова попытаются поднять на сушу в понедельник, 20 июля.

Об этом в воскресенье, 19 июля, пишет "Страна".

Сообщается, что сегодня никаких попыток по подъему танкера из Черного моря предприниматься не будет - весь день специалисты потратят на то, чтобы закрепить трос на конструкции судна.

По информации нашего корреспондента, в очередной раз демонтировать корабль рабочие постараются уже завтра.

Напомним, в ночь на 23 ноября 2019 года к одесскому пляжу "Дельфин" прибило штормом малый танкер "Delfi" с тремя украинцами на борту. Судно терпело бедствие в Одесском заливе несколько часов, не пытаясь зайти в порт, и не подавало сигналов SOS. В результате танкер совершил навал бортом на волнорез. Экипаж пришлось эвакуировать в сложных условиях - все трое моряков были госпитализированы с обморожениями в одесские больницы.

Вблизи затонувшего судна сотрудники экологической инспекции выявили загрязнение воды и воздуха. Допустимые экологические показатели превышены в 15 раз.

11 июля министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе совещания у президента Украины Владимира Зеленского сообщил о планах по подъему судна до 20 июля.

Вчера был начат демонтаж танкера, однако один из прикрепленных к нему буксировочных тросов лопнул от нагрузки. Затем рабочие подсоединили к Delfi новый трос, тем не менее, во время транспортировки его второго конца к буксиру, он утонул.