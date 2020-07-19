Медики-интерны в Украине получат дополнительные выплаты от Кабмина. Средства уже выделены
Кабинет министров Украины выделил на дополнительные выплаты интернам всех годов обучения 103 655 000 гривен.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга в воскресенье, 19 июля.
"Решение правительства о выплатах интернам было принято 8 июля... Если быть точным, было выделено 103 миллиона 655 тысяч гривен. Эти средства пойдут на оплату труда наших интернов", - сказал он.
Уточняется, что средства получат как интерны первого года обучения, которые поступили в 2020 году, так и интерны 2-3 годов обучения.
Степанов о выплатах интернам. Смотреть с 4:55. Видео: facebook.com/moz.uk
Также мы рассказывали, что на этом же брифинге Степанов рассказал о том, что Минздрав обновил перечень "зеленых" стран. Туда добавили Албанию, Болгарию, Румынию, Египет, Гвинею-Бисау, Сербию, Бангладеш, Чехию и Суринам.
Напомним, по словам Степанова, за сутки коронавирусом заразились 72 медика и 41 ребенок. Всего с начала эпидемии заразились 4 180 детей и 7 958 медицинских сотрудников.