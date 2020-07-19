Кабинет министров Украины выделил на дополнительные выплаты интернам всех годов обучения 103 655 000 гривен.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга в воскресенье, 19 июля.

"Решение правительства о выплатах интернам было принято 8 июля... Если быть точным, было выделено 103 миллиона 655 тысяч гривен. Эти средства пойдут на оплату труда наших интернов", - сказал он.

Уточняется, что средства получат как интерны первого года обучения, которые поступили в 2020 году, так и интерны 2-3 годов обучения.

Степанов о выплатах интернам. Смотреть с 4:55. Видео: facebook.com/moz.uk

Также мы рассказывали, что на этом же брифинге Степанов рассказал о том, что Минздрав обновил перечень "зеленых" стран. Туда добавили Албанию, Болгарию, Румынию, Египет, Гвинею-Бисау, Сербию, Бангладеш, Чехию и Суринам.

Напомним, по словам Степанова, за сутки коронавирусом заразились 72 медика и 41 ребенок. Всего с начала эпидемии заразились 4 180 детей и 7 958 медицинских сотрудников.