По состояние на утро воскресенья, 19 июля, число инфицированных коронавирусом бойцов в украинской армии увеличилось на 13 человек. Всего заражены 140 человек.

Об этом сообщает Медицинское командование ВСУ в Facebook.

"За минувшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью Covid-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 1 военнослужащий (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ"). Состояние пациента удовлетворительное, он получает необходимое лечение", — говорится в сообщении.

Уточняется, что за время пандемии коронавирусом переболели 516 человек. Летальных случаев пять. На изоляции сейчас 296 бойцов. В ближайшие трое суток из нее выйдут 43 человека.

Напомним, по состоянию на воскресенье, 19 июля, наибольшее количество случаев Covid-19, выявленных за сутки, зафиксировано во Львовской области, а также в Киеве и Ивано-Франковской области.

Также "Страна" писала, что к сегодняшнему дню число случаев коронавируса в Украине возросло до 58 842. За минувшие сутки Covid-19 обнаружили у 731 человека.