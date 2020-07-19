Американские геологи констатируют распад нынешнего африканского континента на две части. Исследователи утверждают, что на месте разлома в долине Афар через миллионы лет появится новый океан.

Об этом информирует телеканал NBC News.

"Тектонические плиты медленно отдаляются друг от друга и в конечном итоге расколют Африку надвое. Подтверждение этому - трещина длиной более 56 километров в регионе Афар", - считают новоорлеанские ученые из Тулейнского университета.

По их словам, разлом образовался в 2005 году и он расширяется быстрыми темпами.

"Обычно на такие изменения уходят сотни лет, но в этот раз хватило нескольких дней. Мы предполагаем, что все дело в повышенном давлении поднимающейся магмы", - отметили исследователи.

Сообщается, что за движением тектонических плит ученые наблюдают со спутника. Полевые исследования могли бы дать более полную картину в долине Афар, однако провести их там пока затруднительно. Стоит отметить, что Афар является одним из самых жарких мест на Земле. Дневная температура там может достигать 54 градусов, а ночью падать до 18 градусов.

Кроме того, по мнению ученых, на месте разлома через 5-10 миллионов лет может образоваться новый океан.

"В итоге Аденский залив и Красное море затопят Афар и Восточно-Африканскую рифтовую долину, создав новый океан, а часть Восточной Африки станет отдельным маленьким континентом", - уверяют геологи.

Напомним, недавно международная группа в составе французских и австралийских геологов изучила состав пород островов Индийского океана. Как оказалось, в южной части водного объекта формируется "эмбриональный континент".

Ранее мы писали, что исследователи нашли на территории Лаоса следы падения на Землю самого крупного метеорита за последний миллион лет.