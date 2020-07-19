Французские правоохранители задержали подозреваемого по делу о пожаре в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант.

Об этом в воскресенье, 19 июля, информирует телеканал BFMTV.

Журналисты сообщили, что полиция задержала 39-летнего мигранта, который работал в соборе. Правоохранители установили, что накануне пожара он покидал собор последним и должен был закрыть двери на ключ.

В свою очередь сотрудники прокуратуры утверждают, что мужчина взят под стражу для проверки "противоречий в его расписании".

Напомним, пожар в храме XV века возник утром в субботу, 18 июля. На локализацию возгорания пожарным потребовалось около двух часов. Прокурор Нанта заявил, что не исключает намеренный поджог здания.

Вчера спасателям удалось потушить огонь в соборе Святых Петра и Павла. В результате происшествия был уничтожен большой орган, также пожар нарушил прочность здания. Большая часть интерьера храма была уничтожена.