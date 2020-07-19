С 20 по 23 июля в Киеве ограничат движение транспорта в связи с визитом президента Швейцарии Симонетты Соммаруги.

Об этом в воскресенье, 19 июля, информирует пресс-служба Управления государственной охраны Украины (УГО) в Facebook.

"С 20 по 23 июля в связи с государственным визитом в Украину президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Соммаруги возможны временные незначительные ограничения дорожного движения на участках отдельных улиц города Киева в Дарницком, Печерском, Шевченковском, Подольском, Днепровском районах, а также на Бориспольском шоссе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства напомнили, что согласно украинскому законодательству, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые пребывают в Украине с официальными или рабочими визитами, УГО обеспечивает государственную охрану.

"Военнослужащие УГО совместно с соответствующими подразделениями Национальной полиции имеют право временно ограничивать или запрещать при осуществлении охранных мер движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах во время проезда автомобильным транспортом глав иностранных государств, парламентов и правительств, руководителей международных межправительственных организаций и иностранных делегаций, которые находятся в Украине с официальным визитом, не допускать граждан на отдельные участки местности и объекты, требовать от них оставаться на конкретных местах или оставить их", - добавили в Управлении госохраны.

Напомним, в ходе визита в Украину Соммаруга вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским поедет на Донбасс.

Ранее мы писали, что в Киеве с 09:00 17 июля до 07:00 20 июля в связи с укладкой верхних слоев асфальтобетонного покрытия частично ограничат движение транспорта на съездах Шулявского путепровода.