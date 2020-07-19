Одесская полиция расследует гибель 12-летнего ребенка, который ночью сорвался с обрыва и упал на камни. От полученных травм он скончался на месте

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

"Около трех часов ночи на одном из пляжей города 12-летний мальчик, сорвавшись с обрыва, упал на камни и от полученных телесных повреждений скончался на месте. По предварительным данным, несовершеннолетний был на пляже со своим другом. Детей без сопровождения взрослых увидел охранник одного из заведений. Мужчина начал вызывать полицию, а мальчик, услышав это, бросился бежать, не рассчитал расстояние и упал с обрыва", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства трагедии. Открыто уголовное дело по факту умышленного убийства с пометкой "несчастный случай".

Напомним, в поселке Затока Одесской области в результате столкновения с гидроциклом погиб отдыхающий, который плавал на море на надувном матрасе. Его удалось госпитализировать, но медики оказались бессильны.

Также "Страна" писала о том, как под Одессой масштабная авария унесла жизни шестерых человек.