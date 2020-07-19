После того как в Украине обновили списки стран "зеленой зоны" в связи с повышением допустимого количества активных случаев Covid-19, в перечень государств с незначительным распространением коронавируса были добавлены еще девять стран.

Об этом в ходе брифинга 19 июля заявил министр здравоохранения Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

"После того, как был увеличен порог из 40 активных больных на 100 тыс. населения до 55 человек, в число стран "зеленой зоны" добавилось еще 9 государств. Со всей этой информацией вы можете ознакомиться на сайте Минздрава", — сказал он.

По словам Степанова, теперь нашим гражданам, которые возвращаются из этих стран, не обязательно прохождить двухнедельную изоляцию или обсервацию.

Уточним, что в обновленный список "зеленых" стран попали:

Албания,

Болгария,

Румыния,

Египет,

Гвинея-Бисау,

Сербия,

Бангладеш,

Чехия,

Суринам.

В Минздраве рассказали об обновлении списка "зеленых" стран. Смотреть с 3:30. Видео: facebook.com/moz.ukr

Напомним, недавно стало известно, что Минздрав собирается пересмотреть критерии для разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны и использовать показатель инцидентности вместо количества активных больных на 100 тысяч населения.

Ранее сообщалось, что украинцам больше не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию после отдыха в Албании или Египте.