По состоянию на утро воскресенья, 19 июля, число зараженных коронавирусом в столице увеличилось на 87 человек, среди которых четыре ребенка и пять медиков.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

"Количество жителей Киева, у которых за прошедшие сутки обнаружили коронавирус, выросло на 87 человек. Среди них 5 медиков. На сегодня в столице уже 6 884 подтвержденных случаев заболевания Covid-19", - сообщил Кличко.

Уточняется, что среди заболевших 44 женщины в возрасте от 21 до 83 лет, 39 мужчин от 19 до 62 лет и четыре мальчика в возрасте от 1 до 16 лет.

"В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. В Киеве выздоровели за минувшие сутки 6 человек. Всего коронавирусом переболели 2 366 киевлян", - заявил Виталий Кличко.

По его данным, за прошлые сутки больше всего зараженных обнаружено в Деснянском районе - 18 случаев. В Печерском районе подтвердились 14 случаев заражения, а в Днепровском - 11.

Напомним, по состоянию на воскресенье, 19 июля, наибольшее количество случаев Covid-19, выявленных за сутки, зафиксировано во Львовской области, а также в Киеве и Ивано-Франковской области.

Также "Страна" писала, что к сегодняшнему дню число случаев коронавируса в Украине возросло до 58 842. За минувшие сутки Covid-19 обнаружили у 731 человека.