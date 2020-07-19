Смягчение коронавирусного карантина уже возможно в Киеве. Фото: "Страна"

По состоянию на воскресенье, 19 июля, 8 областей Украины, без учета Крыма и Севастополя, не готовы к дальнейшему смягчению карантина. По сравнению с пятницей, ситуация с эпидемией коронавирусной болезни улучшилась в Киеве.

Соответствующую статистику привела пресс-служба Минздрава Украины.

Так, по данным ведомства, смягчение карантина пока невозможно в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях.

На следующий этап ослабления ограничений из-за повышенного показателя динамики заболеваемости по сравнению с прошлой неделей (должен быть менее 10%) перейти не могут следующие области:

  • Винницкая (40,41%)
  • Ивано-Франковская (11,11%)
  • Львовская (52,68%)
  • Одесская (24,23%)
  • Харьковская (10,63%) 

Показатель общего объема тестирования (должен быть больше 24 на 100 000 населения) не соответствует требованиям Минздрава в Черниговской области (16,79) 

Превышенный показатель выявления коронавирусных больных (не больше 11%) зафиксирован в следующих областях:

  • Волынская (14,32%)
  • Львовская (12,44%)
  • Харьковская (11,77%)

Показатель загруженности больничных коек (не больше 50%) превышен только в Закарпатской области (72,37%).

Ослабить карантин не могут Харьковская, Одесская и еще шесть областей Украины. Инфографика: Минздрав

Напомним, что к сегодняшнему дню число случаев коронавируса в Украине возросло до 58 842. За минувшие сутки Covid-19 обнаружили у 731 человека.

Ранее мы писали, что наибольший прирост новых больных Covid-19 за сутки наблюдается во Львовской области, а также в Киеве и Ивано-Франковской области.

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