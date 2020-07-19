По состоянию на воскресенье, 19 июля, 8 областей Украины, без учета Крыма и Севастополя, не готовы к дальнейшему смягчению карантина. По сравнению с пятницей, ситуация с эпидемией коронавирусной болезни улучшилась в Киеве.

Соответствующую статистику привела пресс-служба Минздрава Украины.

Так, по данным ведомства, смягчение карантина пока невозможно в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях.

На следующий этап ослабления ограничений из-за повышенного показателя динамики заболеваемости по сравнению с прошлой неделей (должен быть менее 10%) перейти не могут следующие области:

Винницкая (40,41%)

Ивано-Франковская (11,11%)

Львовская (52,68%)

Одесская (24,23%)

Харьковская (10,63%)

Показатель общего объема тестирования (должен быть больше 24 на 100 000 населения) не соответствует требованиям Минздрава в Черниговской области (16,79)

Превышенный показатель выявления коронавирусных больных (не больше 11%) зафиксирован в следующих областях:

Волынская (14,32%)

Львовская (12,44%)

Харьковская (11,77%)

Показатель загруженности больничных коек (не больше 50%) превышен только в Закарпатской области (72,37%).

Напомним, что к сегодняшнему дню число случаев коронавируса в Украине возросло до 58 842. За минувшие сутки Covid-19 обнаружили у 731 человека.

Ранее мы писали, что наибольший прирост новых больных Covid-19 за сутки наблюдается во Львовской области, а также в Киеве и Ивано-Франковской области.