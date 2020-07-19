В поселке Затока Одесской области в результате столкновения с гидроциклом погиб отдыхающий, который плавал на море на надувном матрасе. Его удалось госпитализировать, но медики оказались бессильны.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Так, 42-летний турист приехал на отдых из Днепропетровской области. В момент происшествия он плавал на надувном матрасе в море. После столкновением его госпитализировали, однако от полученных травм он скончался.

"Травмы, не совместимые с жизнью, 42-летний турист из Днепропетровской получил во время катания на резиновом плавсредстве, когда столкнулся с водным скутером", - сообщили в полиции

На место инцидента спустя время прибыла следственно-оперативная группа. Открыто уголовное дело.

Напомним, на прошлых выходных украинцы массово ринулись на море, из-за этого на трассе "Харьков-Симферополь" образовалась длинная пробка.

Также "Страна" писала, что на девяти из 12 пляжах Киева разрешили купаться, а еще один категорически запретили для отдыха.