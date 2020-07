Модераторы социальной сети Twitter удалили видео, которое ретвитнул президент США Дональд Трамп. В ролике, выдержанном в стиле предвыборной агитации, незаконно использовался кавер на песню "In The End" группы Linkin Park.

Об этом в воскресенье, 19 июля, информирует издание The Telegraph.

Так, вчера Трамп ретвитнул видео, которое разместил ответственный за социальные сети в Белом доме Дэниел Скавино. Пост был удален после того, как Twitter получил уведомление о нарушении авторских прав от компании Machine Shop Entertainment, основанной участниками группы Linkin Park.

"Мы реагируем на жалобы на нарушение авторских прав, отправленные нам владельцами авторских прав или их уполномоченными представителями", - заявили в Twitter.

В свою очередь Белый дом не прокомментировал удаление ролика. Тем не менее, сторонники действующего президента США сохранили видео и принялись снова выкладывать его в социальной сети.

This was taken down. Retweet pic.twitter.com/lF5T2lnBOP