За прошедшие сутки, 18 июля, коронавирус в Украине подтвердился у 41 ребенка и 72 медиков. Общее число зараженных медицинских работников достигло 7 958 человек.

Об этом 19 июля в ходе ежедневного брифинга рассказал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

"За прошедшие сутки заболел 731 человек. Среди них 41 ребенок и 72 медицинских сотрудника", - сказал он.

Степанов уточнил, что всего с начала эпидемии заразились 4 180 детей и 7 958 медицинских сотрудников. Переболели коронавирусом 30 879 украинцев. Количество летальных случаев достигло отметки в 1 485 человек.

Степанов рассказал о количестве зараженных медиков и детей за сутки. Смотреть с 2:00. Видео: facebook.com/moz.uk

Напомним, по состоянию на воскресенье, 19 июля, наибольший прирост случаев Covid-19, выявленных за сутки, зафиксирован во Львовской области, а также в Киеве и Ивано-Франковской области.

Также "Страна" писала, что к сегодняшнему дню число случаев коронавируса в Украине возросло до 58 842. За минувшие сутки Covid-19 обнаружили у 731 человека.