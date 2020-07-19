В одном из кафе курортного села Рыбаковка в Николаевской области зафиксирована вспышка коронавирусной болезни. Covid-19 подтвердился у четырех его сотрудников.

Об этом в субботу, 18 июля, сообщило местное издание "НикВести".

"В Рыбаковке положительных много и много контактных. Конечно, лабораторный центр знает, Трайтли (Александр Трайтли, замгубернатора Николаевской области - Ред.) знает. Ее закрывать надо было еще четыре дня назад. В Рыбаковку лучше не ездить и не общаться с теми, кто там был", - заявила главврач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова.

Сообщается, что на данный момент в областной инфекционной больнице находятся четыре пациента с Covid-19. Одного из них уже перевели в реанимацию. Стоит отметить, что в Рыбаковке 10 июля коронавирус выявили у двоих человек.

Напомним, что по состоянию на воскресенье, 19 июля, наибольший прирост выявленных больных Covid-19 за сутки зафиксирован во Львовской области, а также в Киеве и Ивано-Франковской области. В Николаевской области число коронавирусных больных увеличилось до 513.

Ранее мы писали, что в Одессе из-за увеличения количества больных Covid-19 власти города запретили работу с 23:00 до 07:00 ночных клубов, а также ресторанов, кафе, баров.