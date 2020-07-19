Вчера в Одессе безуспешно пытались поднять затонувший у побережья нефтяной танкер Delfi. Но в самый ответственный момент лопнул буксировочный трос. В итоге работы отложили до понедельника.

Таков промежуточный итог более чем семимесячной эпопеи - перевернутое судно "украшает" берега Одессы с ноября прошлого года. До сих пор ни власть, ни собственники корабля не удосужились его поднять.

Причем не потому, что не могли - технически вопрос был решаем. Просто ни держава, ни судовладелец, не захотели нести лишних расходов. И постоянно перекладывали проблему друг на друга.

Разбирали эту очень показательную для современной Украины историю.

Как затонул танкер Delfi

Корабль попал в шторм 21 ноября. Его сорвало с якоря, когда он стоял в порту "Южный" и унесло в море. Потом танкер прибило к одесскому пляжу с похожим названием - "Дельфин" - и ударило о волнорез. После чего 22 ноября вблизи от пляжа корабль сел на мель и перевернулся на бок.

Экипаж танкера эвакуировали. А вот судно более семи месяцев никто не поднимал.

Владельцы корабля и Одесский порт все это время перекладывали ответственность друг на друга. А из танкера тем временем постоянно шла утечка нефтепродуктов - видимо, он дрейфовал по побережью в наполненном состоянии.

Выбросы шли постоянно - последний случился в начале июля. Предельно допустимые концентрации на пляже "Дельфин" из-за этого превысили норму в 16 раз, после чего место для купания пришлось закрыть.

Правда, владельцы судна - британская компания Mister Drake - говорили, что оно было порожним. Что скорее всего не соответствовало истине: превышение уровня нефти было зафиксировано несколько раз официальными органами. Что грозит судовладельцам штрафами.

Как выяснила "Страна" еще в ноябре, когда Delfi прибило к одесскому берегу, судно работало "черным бункеровщиком" - заправляло суда без акцизных сборов и налогов. Накануне своего затопления, корабль 11 месяцев простоял в Одессе, не имея ни приписки в порту, ни флага. Что бывает именно при такой схеме заработка.

О том же говорит количество эвакуированного с утонувшего "Дельфина" экипажа - три человека. Столько необходимо для заправки судов, но не хватит для хождения судна.

Внутри затонувшего корабля уже плавали местные энтузиасты-водолазы, которые нашли несколько пробоин, а также заметили, что танкер уже населяют морские животные, и он постепенно превращается в искусственный риф.

Подъем-переворот и подушки

Особенно проблема обострилась накануне пляжного сезона. В Киеве еще в конце марта от Зеленского и офиса генпрокурора пошли сигналы о том, что вопрос у них "на личном контроле". И владельцы якобы обязались поднять корабль, но этого так и не произошло. Нарушены были три отсрочки, которые давались судовладельцам.

Само государство, хотя и может поднимать суда, от этих работ отказывалось, мотивируя, что хочет избежать высоких затрат (стоимость подъема - около 24 миллионов гривен), поэтому спасать свой корабль должен собственник.

В то же время эту точку зрения критиковали юристы: закон предписывает в кратчайшие сроки поднимать затонувшие корабли, если они представляют опасность для акватории. Делать это должен ближайший порт, который потом может взыскать деньги с владельца судна через суд (и такие случаи в Украине уже были).

Однако государство наоборот декларировало, что бюджетные деньги тратиться не должны - об этом заявляла генпрокурор Ирина Венедиктова. Хотя полномочен решать этот вопрос по закону лишь начальник порта. Который, как видим, шел в фарватере тех же соображений: пусть платит судовладелец. Но и он, видимо, не желал тратить столь внушительные суммы. Полагая, что взыскать их потом через суд будет сложнее.

В начале июля в Одесскую область поехал Владимир Зеленский, который начал грозить уголовными делами, если танкер не поднимут. Губернатор дал ему обещание сделать это до 20 июля. Но и президент говорил, что заниматься этим должен собственник, а не государство. Фактически поддержав точку зрения, что держава как бы и ни при чем к танкеру, отравляющему одесское побережье. И снимая с себя всякую ответственность.

Ситуация осложнялась тем, что с мелководья поднять корабль оказалось сложнее, чем если бы он затонул на глубину. В администрации морских портов Украины объяснили, что к танкеру из-за этого невозможно подогнать кран, а техники, которая работает не мелководье, в нашей стране нет.

В итоге придумали такую схему: поднять судно с помощью пневматических подушек, поставить его с бока на киль и отбуксировать в порт. "Подъем-переворот" корабля должен занять около двух недель. А подготовительные работы для этого шли последние недели. Нашел и оплатил подрядчика для этого известный местный бизнесмен Андрей Ставницер.

Подъем начали вчера, 18 июля - то есть уже с нарушением сроков, поставленных Зеленским. Но так и не смогли ничего сделать.

Трос, который лопнул

О том, что запланированный на вчерашний день подъем судна сорвался, отрапортовала Госэкологическая инспекция Одесской области.

"Сегодня утром (18 июля - Ред.) были проведены все подготовительные работы для начала эвакуации судна Делфи. К сожалению, две первые попытки оказались безуспешными из-за слабых тросов, один из которых оборвался. Завтра ждем третью попытку", - сообщили экологи.

Как оказалось, оборвался трос, который связывал танкер и один из двух буксировочных катеров. Как именно это произошло, можно рассмотреть на видео.

Однако сегодня, в воскресенье, повторять попытку, вопреки обещаниям, не стали. Как сообщил корреспондент "Страны" из Одессы, сегодня весь день водолазы будут крепить трос. А новую попытку поставить корабль на киль предпримут уже в понедельник.

В целом ситуация крайне показательна - на примере с танкером виден уровень работы властей. Как местных, так и центральных.

Поднять затонувший корабль, который отравляет побережье - эту задачу должны были решить максимум за месяц (по крайней мере, были прецеденты в Украине, когда поднимали суда и быстрее). Однако из-за попытки сэкономить судно отравляло акваторию более полугода, захватив почти два месяца пляжного сезона.

При этом попытки переложить всю ответственность на судовладельца весьма странные: корабль наносил конкретный экологический вред государству. Которое должно было само как можно быстрее поднять корабль и потом выбивать деньги через суд.

В итоге операцию оплатили частники, а не держава, которая фактически самоустранилась от проблемы, изображая лишь бурную деятельность по "взятию на контроль". Да и даже после оплаты судно поднять не могут.