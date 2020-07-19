В воскресенье, 19 июля, в Сирии начались выборы в Народный совет, которые были перенесены на июль из-за коронавируса. Участие в них принимают свыше 1 600 кандидатов, они борются за 250 мест в парламенте. По состоянию на 08:00 в стране открылся 7 331 участок.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, изначально выборы были запланированы на апрель, но были перенесены на июль в связи с эпидемией коронавируса.

Парламентские выборы в стране, в соответствии с конституцией, проводятся прямым тайным голосованием раз в четыре года.

По итогам выборов 2016 года, в парламенте большинство (200 мест) принадлежит "Национальному прогрессивному фронту", который возглавляет партия "Баас".

Избирательные участки будут открыты до 20:00, но при высокой явке избирателей их работу могут продлить.

Как писала "Страна", в июле состоялись выборы президента Польши, на которых действующий глава государства Анджей Дуда был переизбран на второй срок.

Также мы писали, что этим летом президентские выборы пройдут в Беларуси.