Коронавирус за сутки подтвердился у еще 87 жителей столицы. Фото: "Страна"

По состоянию на воскресенье, 19 июля, наибольший прирост выявленных больных Covid-19 за сутки зафиксирован во Львовской области, а также в Киеве и Ивано-Франковской области. 

Об этом информирует пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Так, число случаев коронавирусной болезни в Украине распределилось по регионам следующим образом:

  • Волынская область - 3 251 (+32 за сутки)
  • Днепропетровская область - 1 207 (+24)
  • Донецкая область - 792 (+1)
  • Житомирская область - 1 593 (+9)
  • Закарпатская область - 4 354 (+36)
  • Запорожская область - 669 (+4)
  • Ивано-Франковская область - 3 464 (+79)
  • Киев - 6 884 (+87)
  • Киевская область - 3 271 (+42)
  • Кировоградская область - 681 (+4)
  • Луганская область - 106 (+1)
  • Львовская область - 8 000 (+109)
  • Николаевская область - 513 (+3)
  • Одесская область - 2 532 (+40)
  • Полтавская область - 351 (+3)
  • Ровенская область - 5 082 (+67)
  • Сумская область - 370 (+15)
  • Тернопольская область - 2 430 (+36)
  • Харьковская область - 3 014 (+43)
  • Херсонская область - 213 (+4)
  • Хмельницкая область - 980 (+17)
  • Черкасская область - 833 (+15)
  • Черновицкая область - 5 311 (+22)
  • Черниговская область - 642 (+10)

Львовская область и Киев лидируют по числу коронавирусных больных за сутки. Статистика. Скриншот: Минздрав в Телеграм

Напомним, что к сегодняшнему дню число случаев коронавируса в Украине возросло до 58 842. За минувшие сутки Covid-19 обнаружили у 731 человека.

Ранее мы писали, что Минздрав предрек Украине еще две вспышки коронавирусной болезни в ноябре 2020 года и феврале 2021-го.

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