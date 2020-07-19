По состоянию на воскресенье, 19 июля, наибольший прирост выявленных больных Covid-19 за сутки зафиксирован во Львовской области, а также в Киеве и Ивано-Франковской области.

Об этом информирует пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Так, число случаев коронавирусной болезни в Украине распределилось по регионам следующим образом:

Волынская область - 3 251 (+32 за сутки)

Днепропетровская область - 1 207 (+24)

Донецкая область - 792 (+1)

Житомирская область - 1 593 (+9)

Закарпатская область - 4 354 (+36)

Запорожская область - 669 (+4)

Ивано-Франковская область - 3 464 (+79)

Киев - 6 884 (+87)

Киевская область - 3 271 (+42)

Кировоградская область - 681 (+4)

Луганская область - 106 (+1)

Львовская область - 8 000 (+109)

Николаевская область - 513 (+3)

Одесская область - 2 532 (+40)

Полтавская область - 351 (+3)

Ровенская область - 5 082 (+67)

Сумская область - 370 (+15)

Тернопольская область - 2 430 (+36)

Харьковская область - 3 014 (+43)

Херсонская область - 213 (+4)

Хмельницкая область - 980 (+17)

Черкасская область - 833 (+15)

Черновицкая область - 5 311 (+22)

Черниговская область - 642 (+10)

Напомним, что к сегодняшнему дню число случаев коронавируса в Украине возросло до 58 842. За минувшие сутки Covid-19 обнаружили у 731 человека.

Ранее мы писали, что Минздрав предрек Украине еще две вспышки коронавирусной болезни в ноябре 2020 года и феврале 2021-го.