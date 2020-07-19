Львовская область и Киев лидируют по числу новых случаев коронавируса. Статистика Минздрава по регионам
По состоянию на воскресенье, 19 июля, наибольший прирост выявленных больных Covid-19 за сутки зафиксирован во Львовской области, а также в Киеве и Ивано-Франковской области.
Об этом информирует пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
Так, число случаев коронавирусной болезни в Украине распределилось по регионам следующим образом:
- Волынская область - 3 251 (+32 за сутки)
- Днепропетровская область - 1 207 (+24)
- Донецкая область - 792 (+1)
- Житомирская область - 1 593 (+9)
- Закарпатская область - 4 354 (+36)
- Запорожская область - 669 (+4)
- Ивано-Франковская область - 3 464 (+79)
- Киев - 6 884 (+87)
- Киевская область - 3 271 (+42)
- Кировоградская область - 681 (+4)
- Луганская область - 106 (+1)
- Львовская область - 8 000 (+109)
- Николаевская область - 513 (+3)
- Одесская область - 2 532 (+40)
- Полтавская область - 351 (+3)
- Ровенская область - 5 082 (+67)
- Сумская область - 370 (+15)
- Тернопольская область - 2 430 (+36)
- Харьковская область - 3 014 (+43)
- Херсонская область - 213 (+4)
- Хмельницкая область - 980 (+17)
- Черкасская область - 833 (+15)
- Черновицкая область - 5 311 (+22)
- Черниговская область - 642 (+10)
Напомним, что к сегодняшнему дню число случаев коронавируса в Украине возросло до 58 842. За минувшие сутки Covid-19 обнаружили у 731 человека.
Ранее мы писали, что Минздрав предрек Украине еще две вспышки коронавирусной болезни в ноябре 2020 года и феврале 2021-го.
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