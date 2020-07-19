Американский рэп-исполнитель Канье Уэст, который недавно подал заявку на участие в выборах президента США, сегодня, 19 июля, проведет первую предвыборную встречу в штате Южная Каролина.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ, который оказался в распоряжении редакции.

Так, мероприятие состоится в центре Exquis в городе Норт-Чарлстон с участием предварительно зарегистрированных гостей. Все участники должны будут быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, Уэст также опубликовал у себя на странице в Twitter пост, в котором призвал поставить подпись для включения его имени в бюллетени на выборах.

"Всем привет, пожалуйста, подпишите, чтобы меня внесли в бюллетень в Южной Каролине в какой-нибудь из этих перечисленных в прикрепленном изображении локаций. Вы также можете оставить подпись на сайте", — написал исполнитель.

До этого мы писали, что включившийся в президентскую гонку рэпер Канье Уэст пустил в ход фотошоп и "нарисовал" свое изваяние на горе Рашмор рядом со скульптурными портретами президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

Также "Страна" подробно разбиралась, зачем рэперу баллотироваться в президенты США и как такой шаг может ударить по Байдену.