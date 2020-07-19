Пограничники совместно с Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины провели учения в Черном море, во время которых отрабатывали действия в случае вооруженной агрессии условного противника.

Об этом в воскресенье, 19 июля, информирует пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

"Основные тактические действия развернулись на острове Змеиный, куда также на усиление выдвинулись спецназовцы Южного регионального управления, которые были доставлены пограничной авиацией и корабельно-катерным составом Морской охраны. Дать вооруженный отпор противнику одновременно вышли и корабельные тактические группы, и военнослужащие отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины, которые десантировались на остров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения ВМС ВСУ и Госпогранслужбы также отработали практические упражнения с боевой стрельбой. На учения был приглашен губернатор Одесской области Максим Куцый, который вместе с начальником Южного регионального управления полковником Сергеем Мулом и командующим ВМС ВСУ контр-адмиралом Алексеем Неижпапой прибыли на остров и проверили ход тренировок.

"В конце практических мероприятий, руководство учений высоко оценило слаженность подразделений ГПСУ и ВМС ВСУ по действиям в условиях кризисной ситуации", - добавили в ведомстве.

Видео: YouTube/ ГПСУ

В это время Болгария принимает ежегодные морские учения "Sea Breeze 2020". Сейчас в них принимают участие 27 судов, 9 самолетов и 2 413 моряков из десяти стран: Болгарии, Бельгии, Грузии, Греции, Италии, Испании, Румынии, США, Турции и Франции.

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