В Одесской области правоохранители расследуют смерть 17-летней украинки, которая отравилась суррогатным алкоголем. Медикам не удалось ее спасти.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Так, 16 июля девушке стало плохо в два часа ночи, в связи с чем ее пришлось госпитализировать. Медики сразу направили ее в реанимационное отделение, но через несколько часов она скончалась.

"Согласно врачебному свидетельству, смерть наступила от отравления суррогатом алкоголя. По факту смерти девушки начато производство по предварительной правовой квалификации ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой "естественная смерть") Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении

Уточняется, что по данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза. Она поможет установить точную причину смерти девушки.

Напомним, недавно на базе отдыха "Днепровские зори" на косе Пересыпь в Кирилловке всю ночью машины скорой помощи вывозили отдыхающих, у которых резко поднялась температура до 39 градусов, а также началась рвота и понос.

Также "Страна" писала о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Иране. Всего пострадали 3 000 человек. Умерли 600 граждан.