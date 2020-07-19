Спасатели предупредили жителей западных регионов Украины о сильных осадках сегодня днем.

Об этом в воскресенье, 19 июля, информирует пресс-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 19 июля днем в Карпатах и на Закарпатье значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Сильные дожди ожидаются также во Львовской и Ивано-Франковской областях.

В свою очередь метеорологи заявили, что в Хмельницкой, Николаевской, Херсонской, Донецкой областях и в Крыму сегодня будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, в воскресенье, 19 июля в большинстве областей Украины ожидается теплая и солнечная погода. Сильнее всего воздух прогреется в южных областях и Запорожье. Тут температура воздуха днем поднимется до +28...+32 градусов.

Ранее мы синоптики предупреждали, что на выходных всю территорию западной части Украины охватят дожди с грозами, которые могут перейти в ливни с градом и шквалом.