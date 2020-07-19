Космический зонд Solar Orbiter, который был запущен Европейским космическим агентством (ESA) совместно с NASA, сделал снимки Солнца с рекордно близкого расстояния, на которых можно увидеть тысячи "костров"

Об этом информирует пресс-служба ESA.

В агентстве заявили, что фотографии были сделаны на расстоянии в 77 миллионов километров от Солнца.

"Первые снимки Solar Orbiter, новой миссии на Солнце от ESA и NASA, обнаружили везде миниатюрные солнечные вспышки, получившие название "костры" возле поверхности нашей ближайшей звезды", - говорится в сообщении.

Ученые все еще не выяснили, являются ли эти "костры" миниатюрной версией крупных вспышек на Солнце. По словам исследователей, такое явление они наблюдали впервые.

"Мы действительно неожиданно получили настолько хорошие результаты с самого начала", - заявил Даниэль Мюллер, один из ученых проекта Solar Orbiter.

Видео: YouTube/ ESA

Напомним, 10 февраля в 06:03 по Киеву с космодрома на мысе Канаверал во Флориде был запущен зонд Solar Orbiter. Предполагается, что за два года аппарат должен будет сделать 22 оборота вкруг Солнца.

Ранее мы писали, что недавно ученые опубликовали таймлапс, который представляет изменение солнечной активности с 2010 по 2020 год.