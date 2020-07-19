Ученым из Королевского колледжа Лондона удалось выделить шесть форм болезни Covid-19, которые отличаются между собой по симптомам и тяжести течения.

Об этом в субботу, 18 июня, информирует телеканал Sky News.

Сообщается, что исследователи собрали информацию о симптомах Covid-19, которые возникли у 1600 пациентов в Великобритании и США. Данные были получены при помощи специально разработанного приложения COVID Symptom Study.

Так, в результате исследования ученые выделили шесть основных форм Covid-19:

Первая и вторая формы - характерны симптомы гриппа, как с повышенной температурой, так и без нее, в респираторной поддержке пациенты не нуждаются





- характерны симптомы гриппа, как с повышенной температурой, так и без нее, в респираторной поддержке пациенты не нуждаются Третья форма - диарея, отсутствие аппетита, повышенная температура тела, кашель отсутствует, респираторная поддержка необходима 1,5-4,4% пациентов.





- диарея, отсутствие аппетита, повышенная температура тела, кашель отсутствует, респираторная поддержка необходима 1,5-4,4% пациентов. Четвертая форма - основные симптомы Covid-19, чувство усталости, респираторная поддержка необходима 8,6% пациентов





- основные симптомы Covid-19, чувство усталости, респираторная поддержка необходима 8,6% пациентов Пятая форма - основные симптомы Covid-19, боль в мышцах и спутанность сознания, респираторная поддержка необходима 9,9% пациентов





- основные симптомы Covid-19, боль в мышцах и спутанность сознания, респираторная поддержка необходима 9,9% пациентов Шестая форма - потеря аппетита, диарея, боли в области живота, затрудненное дыхание, боли в груди и мышцах, спутанность сознания, усталость. 50% пациентов с этой формой нуждаются в госпитализации, респираторная поддержка необходима 19,8% пациентов

"При этом люди шестой группы чаще всего относятся к старшим возрастным категориям, а также отличаются слабым здоровьем, наличием хронических заболеваний и лишнего веса", - утверждают британские ученые.

По мнению исследователей, если в первые пять дней болезни суметь определить, к какой категории относится пациент, то можно действовать на опережение и не допустить развития тяжелых осложнений.

Напомним, недавно группа испанских ученых-дерматологов выявила новый симптом заражения коронавирусом. Это энантема - сыпь на слизистой оболочке ротовой полости.

Ранее мы писали, что в мае в России у некоторых пациентов с коронавирусом также были выявлены высыпания на на руках и животе.