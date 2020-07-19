Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который назначил нового главу предвыборного штаба, заявил, что будет проводить специальные "телефонные митинги" со своими сторонниками вместо встреч с ними. Причиной таких действий он назвал коронавирус.

Об этом сообщает CNN.

"Будет сложно устраивать массовые митинги, пока все не разрешится. Поэтому я буду проводить телефонные митинги. Мы будем называть их "митингами Трампа", но будем делать это по телефону", — сказал он.

Уточняется, что вчера, 18 июля, Трамп уже провел предвыборную встречу в новом формате со своими избирателями в Вискосине. Мероприятие длилось 23 минуты и получило название "первого в истории ТЕЛЕ-ралли".

В ходе разговора Трамп комментировал различные темы, такие как коронавирус и его влияние на экономику страны.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что не считает нужным обязывать американцев носить медицинские маски, поскольку это ограничение их свободы.

Также "Страна" писала, что в демократической партии США объявили, что предстоящий в августе съезд в Милуоки, на котором экс-вице-президент Джо Байден официально будет назван кандидатом в президенты США, пройдет в виртуальном режиме из-за эпидемии Сovid-19.