По состоянию на утро воскресенья, 19 июля, число случаев коронавируса в Украине возросло до 58 842. За минувшие сутки Covid-19 обнаружили у 731 человека.

Об этом свидетельствует информация, обнародованная СНБО.

За прошедшие 24 часа в стране умерли 8 пациентов с коронавирусом. Общее число летальных случаев возросло до 1 485.

Выздоровели за сутки 354 человека. Всего Covid-19 преодолели 30 879 жителей Украины.

На утро 19 июля все еще болеют 26 478 украинцев. Также сообщается о 107 410 зафиксированных подозрений на Covid-19.

Напомним, по состоянию на утро воскресенья количество умерших от коронавируса в мире перевалило за 600 000 человек.

Также мы писали о том, что, по прогнозам Минздрава, в ноябре и феврале в Украине будет новый всплеск коронавируса.