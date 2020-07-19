Состояние 26 самых богатых жителей Земли эквивалентно доходам половины населения планеты. Из-за такого уровня финансового расслоения в мире возникает экономическая нестабильность, коррупция, финансовые кризисы, рост преступности.

Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в своей речи, приуроченной к годовщине со дня рождения бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, передает РБК.

Так, более 70% людей живут в условиях растущего неравенства. Единственным критерием неравенства Гутерриш назвал разницу в уровне финансового благосостояния.

Качество жизни же, по его словам, зависит от пола, этнического происхождения, расы, наличия инвалидности и других аспектов.

"Жизнь миллионов людей на планете во многом определяется факторами, возникающими непосредственно в момент их рождения", — сказал он.

В своей речи генсек ООН упомянул, что в период с 1980 по 2016 год на 1% самых богатых людей мира приходилось 27% общего совокупного роста доходов.

До этого мы приводили слова Гутерриша о том, что миру грозит чрезвычайная ситуация с дефицитом продовольствия из-за пандемии коронавируса. Это бедствие скажется на сотнях миллионов детей и взрослых и будет иметь долгосрочные последствия.

Ранее "Страна" писала о том, что ученые предсказали массовое ожирение из-за сокращения физической активности во время пандемии коронавируса.