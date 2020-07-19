В воскресенье, 19 июля в большинстве областей Украины ожидается теплая и солнечная погода. А вот западные регионы Украины накроют мощные дожди.

Об этом свидетельствует прогноз, обнародованный на сайте Укргидрометцентра.

Самая жаркая погода в воскресенье ожидается в южных областях и Запорожье. Тут температура воздуха днем поднимется до +28...+32 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до отметок +17...+20.

В центральных, восточных и северных регионах будет на несколько градусов прохладнее: днем - +25...+29 градусов, ночью - +13...+17. Осадков не ожидается.

А вот в западных областях 19 июля весь день будет дождливо. Интенсивные осадки вероятны во всех регионах в этой части страны. Днем воздух тут прогреется до +22...+26 градусов. Ночью температура ожидается на уровне +13...+17 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 19 июля. Скриншот: meteo.gov.ua

Напомним, мы уже писали о том, что на выходных запад Украины накроют ливни с градом и шквалом.

Кроме того, сообщалось, что на западе Украины объявили штормовое предупреждение.