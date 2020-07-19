По состоянию на утро воскресенья, 19 июля, количество жертв коронавируса в мире достигло 602 138 человек. Заражены свыше 14,2 миллионов человек.

Об этом говорят данные американского университета Джона Хопкинса.

Так, всего заражены 14 288 689 человек. Больше всего - в Соединенных Штатах: 3 771 413 человека. Умерли от болезни 140 119 человек.

На втором месте оказалась Бразилия — 2 074 860 зараженных и 78 772 умерших.

На третьем месте по количеству зараженных оказалась Индия. Там заболели 1 077 781 человек. А вот по количеству смертей на третьем месте оказалась Великобритания, где скончались 45 358 человек.

Напомним, по состоянию на 5 июля в мире зафиксировали уже более 11,2 миллиона случаев коронавирусной болезни. От осложнений умерли более 530 тысяч человек.

Также "Страна" писала, что Белый дом издал секретный документ, в котором правительство США называет 18 штатов "красной зоной" из-за темпов распространения коронавируса. Власти также призывают эти регионы вернуться к более строгим ограничениям.