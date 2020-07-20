Минздрав опубликовал таблицу готовности областей к смягчению карантина. По состоянию на 14 июля к ослаблению ограничений не готовы шесть регионов.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook.

Отметим, ранее правительство установило четыре условия для смягчения карантина в регионах:

Загруженность больниц, предназначенных для людей с Covid-19. Не должно быть занято более 50% мест. Охват ежедневного тестирования должен составлять минимум 12 на 100 тысяч населения. Процент выявления, то есть, число обнаруженных положительных тестов на коронавирус относительно предыдущих результатов должен быть не выше 11%. Динамика - уровень роста заболеваемости. Показатель должен составлять не более 10%.

На сегодня к дальнейшему ослаблению карантина не готовы: Киев, Винницкая, Львовская, Одесская области из-за динамики заболеваемости; Волынская и Харьковская области из-за процента выявления; Черниговская область из-за охвата тестирования населения; Закарпатская область из-за загруженности коек; а также Ивано-Франковская и Львовская области из-за динамики и процента выявления.

По сравнению с показателями на 19 июля, список расширился на один регион - в него вернулся Киев.

Напомним, во Львове уже могут работать учреждения культуры, в частности кинотеатры, музеи и концертные площадки.

Как сообщала "Страна", 17 июля Киев и 6 областей Украины не соответствовали критериям для смягчения карантина. За сутки Черниговская и Черновицкая области улучшили свои показатели, по сравнению с предыдущим днем, а Львовская область оказалась в списке не готовых к смягчению ограничений.