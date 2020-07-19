С Инны Грищенко, известной, как "Пума", сняли электронный браслет и все обязательства. Срок меры пресечения Грищенко завершился 15 июля.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на ее адвокатов Виталия Ковальчука и Елену Помазановскую.

"На рассмотрении суда продолжает быть ходатайство об изменении меры по круглосуточному домашнего ареста на залог. Но дважды судья объявлял перерыв, предоставляя стороне обвинения время для подготовки к поддержанию собственного ходатайства и предоставление дополнительных материалов для обоснования ходатайства", - пояснили защитники.

По их словам, на третье заседание прокуроры вообще не явились.

Следующее заседание назначено на 24 июля.

Инна Грищенко и ее супруг Владислав Грищенко (Буча) фигурировали в деле Павла Шеремета, однако в СИЗО они находятся по другому делу - о покушении на ивано-франковского бизнесмена, который от естественных причин умер в январе этого года. Их подозревают в том, что они изготовили и заложили взрывчатку под его машину.

Ранее "Пума", голос которой был на телефонных разговорах по делу убийства Павла Шеремета, подтвердила, что ее муж взрывотехник и может изготовить взрывчатку.