Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что встреча европейских стран на финансовом саммите в Брюсселе идет в правильном направлении, как и было запланировано, но остаются открытые вопросы.

Об этом сообщает "Укринформ".

В Брюсселе обсуждают бюджет на помощь странам Евросоюза, чьи экономики пострадали от коронавируса.

"Переговоры проходят достаточно хорошо, продвигаются в правильном направлении, хотя, как и ожидалось, имеются сложности", - заявил глава Австрии.

По его словам, в некоторых вопросах возникают недопонимания. Так, Австрия хочет уменьшить количество денег, выплачиваемых в виде грантов, а не займов. Эту идею поддерживают также Австрия, Нидерланды, Дания, Швеция и Финляндия

"Соотношение грантов и займов должно быть иным", - добавил он.

Также сейчас обсуждается вопрос распределения общих средств. Необходимо решить, экология, цифровая трансформация или необходимые реформы в некоторых странах нуждаются в финансах больше, например, для повышения конкуренции.

Напомним, Министр финансов и министр иностранных дел Федеративной республики Германия отказались приехать в столицу США - Вашингтон на встречу министров стран Большой семерки.

Как сообщала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудил вопросы распространения коронавируса и меры противодействия этому со стороны правительства с Зузаной Чапутовой, президентом Словакии, где на днях ввели уже четвертую стадию послабления карантина.