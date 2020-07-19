Сгоревший нантский кафедральный собор Святых Петра и Павла собираются реконструировать настолько быстро, насколько это возможно.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра Франции Жана Кастекса.

"Я хочу выразить католическому приходу, жителям Нанта солидарность всей Франции, - отметил он. - Сейчас проводится расследование, пока я не располагаю достаточной информацией о его ходе". Глава правительства поблагодарил пожарных и спасателей за "исключительно эффективную работу" на месте бедствия. "Теперь мы ожидаем реставрации собора в кратчайшие сроки", - заявил он.

В то же время французский историк Тома Сирет отметил, что после того, как в соборе был поврежден созданный в 1620 году Жаком Жирарде орган и установленные в 1499 году в восточной части фасада витражи, была потеряна значительная часть истории города.

"Пламенем в субботу унесены сокровища, пережившие и Великую французскую революцию, и бомбардировки Второй мировой войны", - отметил он.

Напомним, во французском городе Нант пожарным удалось потушить огонь в соборе Святых Петра и Павла. В результате происшествия был уничтожен большой орган, также пожар нарушил прочность здания. Большая часть интерьера храма была уничтожена огнем.

Как сообщала "Страна", прокурор французского города Нант Пьер Сен, где сегодня произошло возгорание собора Святых Петра и Павла, не исключает версию о надменном поджоге здания. Правоохранители уже начали расследование с целью проверить данную версию.