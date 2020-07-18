Нидерланды собираются расследовать, почему Россия закрыла воздушное пространство перед крушением малайзийского рейса MH17 на Донбассе. Информация о том, что новое дело открыто по факту незакрытия украинского воздушного пространства не соответствует действительности.

Об этом в субботу, 18 июля, заявил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин в комментарии "РБК-Украина".

Так, вчера российские СМИ о том, что расследование начато против Украины, для выяснения обстоятельств, по которым Киев не закрыл воздушное пространство над Донбассом после начала вооруженного конфликта в этом регионе. Однако Енин назвал это информацию российской пропагандой и отметил, что расследование касается именно действий России накануне трагедии.

"Россия как тогда, так и сейчас не может объяснить, почему она закрыла свое воздушное пространство вблизи российско-украинской границы в районе Донбасса именно с 00:00 17 июля 2014. Именно после того, как российский "Бук" пересек границу и за несколько часов до сбивания этим "Буком" малайзийского Боинга", - пояснил дипломат.

Напомним, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса "Бук", из которого, предположительно, был сбит лайнер.

Ранее мы писали, что слушания по существу дела о сбитом рейсе МН-17 в Гаагском суде начнутся не ранее февраля 2021 года. Сторона обвинения предложила провести еще одно дополнительное расследование, назначив для этого экспертов.

Вчера, в шестую годовщину с момента катастрофы рейса МН17 в небе над Донбассом, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что суд по этому делу обещает стать одним из крупнейших за последние десятилетия.